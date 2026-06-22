آسمان هرمزگان امروز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی بر روی سواحل و جزایر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر امروز در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای داریم.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

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وی افزود: دریا با وزش باد‌های جنوب شرقی متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود رفت و آمد شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط لازم صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته جاری در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این مدت افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.