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مردم شهرستان پردیس در صدوسیزدهمین اجتماع شبانه مردمی، با محکوم کردن تهدیدها و زیادهخواهیهای رئیسجمهور آمریکا، بر حفظ وحدت ملی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و ایستادگی در برابر هرگونه فشار و تهدید دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این اجتماع، با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا همزمان با روند مذاکرات، این اظهارات را نشانهای از ادامه رویکرد خصمانه و زیادهخواهانه دشمن دانستند.
حاضران در این مراسم با حمایت از مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران، تأکید کردند ملت ایران در برابر تهدید، فشار و گندهگویی دشمن هرگز عقبنشینی نخواهد کرد و پاسخ هرگونه خطا و زیادهخواهی باید قاطع و بازدارنده باشد.
مردم پردیس همچنین اقدام جمهوری اسلامی ایران در بستن تنگه هرمز را نشانهای از اقتدار، هوشمندی و قدرت بازدارندگی کشور عنوان کردند و آن را پیامی روشن به دشمنان دانستند.
شرکتکنندگان در این اجتماع، مهمترین عامل تثبیت پیروزیهای ایران را حفظ وحدت و انسجام ملی، تبعیت از ولایت و حمایت از نیروهای مسلح عنوان کردند و بر استمرار حضور آگاهانه مردم در صحنه تأکید داشتند.
در پایان این اجتماع، مردم پردیس یکصدا اعلام کردند که ملت ایران با تکیه بر وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری، اجازه نخواهد داد دشمن از مسیر تهدید و فشار به اهداف خود دست پیدا کند.