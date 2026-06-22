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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت : با بهبود شرایط زراعی، شاهد افزایش چشمگیر محصول گندم در این شهرستان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت گندم از بیش از ۱۱ هزار هکتار زمینهای خود هستند و پیش بینی میشود تا اواخر تیر بیش از ۴۵ هزار تن محصول برداشت کنند.
مویدی افزود: امسال به دلیل میزان و پراکنش مناسب بارندگی ها، بهبود شرایط زراعی و بکارگیری توصیههای کارشناسی در زمینه استفاده از بذور اصلاح شده، مصرف بهینه کودهای شیمیایی و مبارزه موثر با آفات و بیماریها به خصوص سن غلات، محصول گندم در این شهرستان افزایش چشمگیری داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: همزمان با آغاز برداشت روند خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان علاوه بر مراکز خرید خصوصی مجاز، مراکز خرید دولتی در شهر بیضا، بانش، کوشکهزار و کارخانه آرد سپیدان آغاز شده است.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.