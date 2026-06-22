دو زن سارق در بروجرد با شگرد فریبانه دادن عروسک به کودکان از آن ها سرقت می کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در پی وصول شکایتی مبنی بر سرقت گوشواره‌ های یک دختربچه در شهرستان بروجرد، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

تحقیقات میدانی و اطلاعاتی مأموران نشان داد که دو متهم زن، با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و با شگرد اهدای عروسک، اعتماد دختربچه را جلب کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت گوشواره‌های وی کرده‌اند.

خوشبختانه با اقدام قاطع و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، هر دو متهم در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

در این عملیات، طلاهای مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد و همچنین خودروی مورد استفاده متهمان توقیف و آنان جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی روانه زندان شدند.