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دو زن سارق در بروجرد با شگرد فریبانه دادن عروسک به کودکان از آن ها سرقت می کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در پی وصول شکایتی مبنی بر سرقت گوشواره های یک دختربچه در شهرستان بروجرد، موضوع بهطور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
تحقیقات میدانی و اطلاعاتی مأموران نشان داد که دو متهم زن، با استفاده از یک دستگاه خودروی پراید و با شگرد اهدای عروسک، اعتماد دختربچه را جلب کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت گوشوارههای وی کردهاند.
خوشبختانه با اقدام قاطع و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی، هر دو متهم در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شدند.
در این عملیات، طلاهای مسروقه کشف و به مالباخته تحویل داده شد و همچنین خودروی مورد استفاده متهمان توقیف و آنان جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی روانه زندان شدند.