مرحله پنجم و پایانی نود و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری جاده بالوآز از سری پروتور ۲۰۲۶ در بلژیک برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۸۳.۵ کیلومتر از گینگلوم تا هویلارت برگزار شد به این شرح است:

۱- ژاسپر فیلیپسن از بلژیک - تیم آلپسین ۴:۰۴:۱۷ ساعت

۲- ژنو برکمونس از بلژیک - لوتو زمان مشابه

۳- مکس کانتر از آلمان - آستانه زمان مشابه

* رده بندی کلی و پایانی تور بالوآز:

۱- ژاسپر فیلیپسن از بلژیک - تیم آلپسین ۲۰:۴۳:۲۶ ساعت (قهرمان)، آلکس آرانبورو از اسپانیا و تیم کوفیدیس با مجموع زمانی ۱۶:۳۹:۲۱ ساعت پیشتاز است و ژاسپر فیلیپسن از بلژیک و تیم آلپسین با ۲ ثانیه اختلاف دوم و ژنو برکموس از بلژیک و تیم لوتو با زمان مشابه سوم هستند.

- در تور بالوآز که از سال ۱۹۰۸ سابقه برگزاری دارد، تونی مارتین از آلمان با ۳ قهرمانی و یک سومی رکورد دار هستند.