طرح نظارتی و ساماندهی به‌کارگیری اتباع خارجی با محوریت فرمانداری یزد و همکاری دستگاه‌های متولی در سطح این شهرستان عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای اجرای دقیق قوانین اشتغال اتباع خارجی و صیانت از نظم عمومی، چهارمین گشت مشترک نظارتی با حضور نمایندگان فرمانداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، فرماندهی انتظامی، پلیس امنیت و اماکن، مرکز بهداشت و اتاق اصناف برگزار شد.

در این بازدید‌های میدانی، نظارت بر واحد‌های صنفی مختلف با هدف بررسی وضعیت اشتغال اتباع به‌طور دقیق انجام گرفت. بر اساس نتایج بازرسی‌ها، به واحد‌هایی که از نیروی کار فاقد مجوز اشتغال استفاده کرده بودند، اخطار قانونی داده شد و متخلفان به پرداخت جریمه‌های نقدی محکوم شدند.

همچنین در ادامه روند این طرح، به دلیل استمرار تخلف و بی‌توجهی برخی واحد‌ها به اخطار‌های پیشین، با دستور مقام قضایی و همکاری پلیس اماکن، نسبت به مهر و موم واحد‌های متخلف اقدام شد.

گفتنی است نظارت بر واحد‌های صنفی و برخورد با به‌کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی، با هدف صیانت از فرصت‌های شغلی و رعایت ضوابط قانونی، به‌صورت جدی و مستمر در دستور کار فرمانداری یزد و دستگاه‌های مسئول قرار دارد.