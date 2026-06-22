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رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: خیران و نیکوکاران میتوانند با شرکت در پویش اطعام و احسان حسینی به نیازمندان کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی، افزود: خیران و نیکوکاران با استفاده از برنامه کاربردی صدقه من و شرکت در پویش اطعام و احسان حسینی میتوانند نذورات خود را برای کمک به مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص دهند.
او افزود: کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۷۷۷ مربع برای واریز کمکهای نقدی خیران و نیکوکاران پیشبینی شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۷۹۳۹ صندوق امداد ولایت آماده دریافت کمکهای نقدی خیران است.
ایوا صمیمی، خاطرنشان کرد: خیران و نیکوکاران برای مشارکت در فعالیت ۱۲۵ آشپزخانه مناطق مختلف استان با عنوان پویش اطعام و احسان حسینی کمک های نقدی و غیرنقدی خود را اهدا کنند.
او افزود: براساس برنامه ریزی یک میلیون و پانصد وعده غذایی در این آشپزخانه پخت و توزیع میشود و بیش از ۵ هزار بسته معیشتی برای کمک به مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه خواهد شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: پایگاه ثابت کمیته امداد امام خمینی (ره) در میدان سعدی، ضلع غربی بازار پارس خلیج و در مجاورت ساختمان امیران آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی ساکنان، گردشگران و خیران نیک اندیش است.
ایوا صمیمی، افزود: نذورات جمع آوری شده در کمترین زمان بین مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع خواهد شد.