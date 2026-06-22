رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: خیران و نیکوکاران می‌توانند با شرکت در پویش اطعام و احسان حسینی به نیازمندان کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ایوا صمیمی، افزود: خیران و نیکوکاران با استفاده از برنامه کاربردی صدقه من و شرکت در پویش اطعام و احسان حسینی می‌توانند نذورات خود را برای کمک به مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص دهند.

او افزود: کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره ۷۷۷ مربع برای واریز کمک‌های نقدی خیران و نیکوکاران پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۷۹۳۹ صندوق امداد ولایت آماده دریافت کمک‌های نقدی خیران است.

ایوا صمیمی، خاطرنشان کرد: خیران و نیکوکاران برای مشارکت در فعالیت ۱۲۵ آشپزخانه مناطق مختلف استان با عنوان پویش اطعام و احسان حسینی کمک های نقدی و غیرنقدی خود را اهدا کنند.

او افزود: براساس برنامه ریزی یک میلیون و پانصد وعده غذایی در این آشپزخانه پخت و توزیع می‌شود و بیش از ۵ هزار بسته معیشتی برای کمک به مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کیش، گفت: پایگاه ثابت کمیته امداد امام خمینی (ره) در میدان سعدی، ضلع غربی بازار پارس خلیج و در مجاورت ساختمان امیران آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی ساکنان، گردشگران و خیران نیک اندیش است.

ایوا صمیمی، افزود: نذورات جمع آوری شده در کمترین زمان بین مددجویان و مددخواهان کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع خواهد شد.