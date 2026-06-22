

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ۴۰ بازی برگزار شده ۱۲۱ گل به ثمر رسیده است که میانگین ۳.۰۲ گل به ثبت رسید. فهرست گلزنان برتر به این شرح است:

* ۳ گل: لیونل مسی از آرژانتین، دنیز اونداو از آلمان و جاناتان دیوید از کانادا

* ۲ گل: کیلیان امباپه از فرانسه، ارلینگ هالند از نروژ، الایجاه جوست از نیوزیلند، فولارین بالوان از آمریکا، میکل اوریاسابال از اسپانیا، مکسی آروخو از اروگوئه، ماتیوش کانیا و وینیسیوس ژونیور از برزیل، اسماعیل صیباری از مغرب، کایل لارین از کانادا، یوهان مانزامبی از سوئیس، کای هاورتز از آلمان، هری کین از انگلیس، دایچی کامادا و آیاسه اودا از ژاپن، برایان بروبی، کریسنسیو سامرویل و کودی خاکپو از هلند و یاسین عیاری از سوئد