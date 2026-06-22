به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان، تعداد مراکز خرید تضمینی این محصول راهبردی در استان ۴۸ مرکز اعلام کرد و گفت: این میزان گندم از کشاورزان این استان در مناطق شرقی خریداری شده که بیشترین استقبال را کشاورزان اردستانی به میزان ۷ هزار و ۷۵۰ کیلوگرم داشته‌اند.

مجید فاضل افزود: همچنین از نیمه اردیبهشت تاکنون در بازه خرید تضمینی گندم در استان اصفهان ۱۵۷ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

‌مجید فاضل، نرخ هر کیلوگرم گندم را طبق مصوبه خرید تنظیمی ۴۹۵۰۰ تومان بیان و پیش بینی کرد تا پایان فصل خرید در شهریور ماه ۸۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان خریداری شود.

وی افزود: پیگیری‌های لازم در خصوص طلب کشاورزان و پرداخت مطالبات گندم‌کاران با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین ذخایر راهبردی استان، طبق برنامه پیش بینی شده در حال انجام است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: پایان شهریور ماه هم کشاورزان غرب استان در شهرستان‌های فریدونشهر، فریدن و بوئین میاندشت مقصد پایانی خرید تضمینی گندم در استان هستند.