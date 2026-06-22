مردم شهریار در یکصد و سیزدهمین اجتماع شبانه خود در میدان شهدای گمنام، ضمن عزاداری برای سالار شهیدان در دهه نخست محرم، پیمان خود را با آرمان‌های امامین انقلاب تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سیزدهمین تجمع مردمی شهریار، شامگاه گذشته با حضور گسترده اقشار مختلف در میدان شهدای گمنام برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مراسم با پیوند میان شعائر عاشورایی و شعارهای حماسی، بر ولایت‌مداری و حمایت مطلق از مسیر انقلاب اسلامی تأکید کردند. این اجتماع، بار دیگر نشان داد که مردم شهریار در سایه ایمان به اهل‌بیت (ع)، استوارترین حامی آرمان‌های انقلاب هستند.