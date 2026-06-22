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آزمایشگاه آبفای شیراز به پیشرفتهترین دستگاه طیفسنجی جذب اتمی با هدف پایش دقیقتر فلزات سنگین و ارتقای کیفیت آب آشامیدنی مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز از خرید و راهاندازی دستگاه پیشرفته طیفسنجی جذب اتمی (AAS) مدل Varian AA۲۴۰FS مجهز به کوره گرافیتی GTA۱۲۰ در مرکز پایش و نظارت بر کیفیت این شرکت خبر داد و آن را اقدامی مهم در ارتقای توانمندیهای آزمایشگاهی دانست.
بهمن بهروزی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر کیفیت آب و فاضلاب اظهار کرد: با بهرهگیری از این دستگاه، شرکت آب و فاضلاب شیراز قادر است فلزات سنگین را در غلظتهای بسیار پایین (ppb) با دقت و حساسیت بالا اندازهگیری کند؛ موضوعی که امکان پایش دقیقتر عناصری همچون سرب، کادمیوم، کروم، نیکل، مس، آهن، منگنز، روی، آرسنیک و جیوه را فراهم میکند.
وی افزود: با راهاندازی این سیستم، علاوه بر افزایش ظرفیت آزمونهای فلزات سنگین، سرعت انجام آزمونهای تخصصی هم بهطور چشمگیری افزایش مییابد و قابلیت اطمینان و تکرارپذیری نتایج آزمایشگاهی بهبود پیدا میکند؛ موضوعی که نقش مستقیم در پایش دقیقتر و کنترل کیفیت مطلوب دارد.