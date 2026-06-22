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تفاهمنامه همکاری میان شرکت فاضلاب تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با هدف تقویت همکاریهای مشترک در حوزه حفاظت از محیط زیست، مدیریت پایدار فاضلاب و صیانت از منابع آبی پایتخت به امضا رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم نامه همکاری میان شرکت فاضلاب تهران و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با هدف تقویت همکاریهای مشترک در حوزه حفاظت از محیط زیست، مدیریت پایدار فاضلاب و صیانت از منابع آبی پایتخت به امضا رسید.
این تفاهمنامه همکاری که به امضای «احمد سلامت» مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران و «محمد رستگاری» معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران رسیده، در راستای اجرای قوانین و مقررات زیستمحیطی و با تکیه بر ظرفیتهای تخصصی و نظارتی دو مجموعه شکل گرفته است تا زمینه کاهش آثار زیستمحیطی و بهبود مدیریت فاضلاب در سطح شهر تهران فراهم شود.
براساس مفاد این تفاهمنامه، کارگروههای مشترک تخصصی برای پایش و ارزیابی وضعیت شبکه فاضلاب شهری تشکیل خواهد شد و گشتهای نظارتی مشترک با هدف شناسایی و رسیدگی به انشعابها و فعالیتهای غیرمجاز، نظارت بر عملکرد واحدهای غیرخانگی و رعایت الزامهای زیستمحیطی را در دستورکار قرار خواهند داد.
از دیگر محورهای این همکاری میتوان به توسعه برنامههای آموزشی، ترویجی و پژوهشی اشاره کرد. دو مجموعه با هدفِ نهادینهسازی فرهنگِ «شهر پایدار»، همکاریهای آموزشی گستردهای را کلید زدهاند تا نه تنها مدیران و کارشناسان، بلکه تمامی شهروندان را با ابعاد پیچیده مدیریت فاضلاب آشنا سازند. تدوین طرحهای پژوهشی برای آسیبشناسی معضلات زیستمحیطی و شناسایی راهکارهای نوین جهت بازچرخانی فاضلاب تصفیهشده، نشان میدهد که هدف از این تفاهمنامه، ترسیم نقشهراهی برای تبدیل «فاضلاب» از یک تهدیدِ بالقوه به یک فرصتِ طلایی در چرخه آبِ تهران و بهرهبرداری بهتر از پساب تصفیهشده است.
در این مسیر، اداره حفاظت محیط زیست با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی خود، سیاستهای مرتبط با مدیریت سبز و خوداظهاری صنایع را پیگیری خواهد کرد و شرکت فاضلاب تهران نیز با تسهیل فرآیندهای اجرایی و تقویت رویکرد مسئولیتپذیری اجتماعی، زمینه اجرای هرچه بهتر اهداف مشترک را فراهم میسازد.
همچنین با ایجاد دبیرخانه مشترک، سازوکار هماهنگی، پیگیری و ارزیابی مستمر اقدامها در دستورکار قرار خواهد گرفت تا اجرای مفاد تفاهمنامه با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.
این تفاهمنامه اقدام مهمی در جهت تقویت حفاظت از منابع طبیعی، ارتقای کیفیت محیط زیست شهری و توسعه مدیریت پایدار فاضلاب در تهران به شمار میرود و میتواند زمینهساز همکاریهای گستردهتر میان دستگاههای مسئول در حوزه محیط زیست و خدمات شهری باشد.