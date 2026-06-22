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مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از کشف محموله مکملهای ورزشی قاچاق در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد در راستای اجرای طرحهای مبارزه با مخلان اقتصادی، حین گشتزنی هدفمند، به یکدستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
در بازرسی دقیق از خودروی مذکور، تعداد ۷۰ قوطی انواع مکمل ورزشی خارجی که فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک گمرکی بود، کشف شد.
براساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است و در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شد.