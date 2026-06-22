با حضور فرماندهان ارشد نظامی، انتظامی و امنیتی، نشست قرارگاه دفاعی استان مرکزی به ریاست فرمانده سپاه حضرت روح‌الله تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جلسه قرارگاه امنیتی و دفاعی استان مرکزی به ریاست سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی، فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان، با حضور فرماندهان ارشد نظامی، انتظامی و امنیتی در سالن جلسات این قرارگاه برگزار شد.

سردار عمومهدی در این جلسه با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره هوشیاری و آمادگی دائم نیرو‌های مسلح، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی که در میدان‌های نظامیِ هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر شکست خورده‌اند، امروز با طراحی جنگ ترکیبی و شناختی، به دنبال نفوذ در باور‌های دینی و ایجاد ناامیدی در میان نسل جوان هستند، وظیفه ما به عنوان سربازان ولایت، خنثی‌سازی این تهدیدات با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی استان است.

فرمانده سپاه استان مرکزی با تأکید بر امنیت پایدار و مثال‌زدنی این استان صنعتی، افزود: امنیت امروز استان مرکزی حاصل هزاران شب‌بیداری و جانفشانی نیرو‌های خدوم و متعهد است، اما این امنیت شکننده نیست؛ بلکه با تدبیر، رصد شبانه‌روزی و به‌روزرسانی مستمر راهبرد‌های دفاعی، به نقطه‌ای از بازدارندگی رسیده‌ایم که هرگونه خطای محاسباتی دشمن را با پاسخی کوبنده و مقتدرانه مواجه خواهد کرد.

او در ادامه با اشاره به تهدیدات سایبری و اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های حیاتی ابراز داشت: در کنار آمادگی رزمی یگان‌های عملیاتی، حوزه پدافند غیرعامل و امنیت سایبری را با جدیت تمام پیگیری می‌کنیم، امروز دشمن از هر روزنه‌ای برای ضربه زدن استفاده می‌کند.

سردار عمومهدی بر ضرورت انسجام و همدلی میان تمامی دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی استان تأکید کرد و گفت: با تعامل سازنده با ارتش قهرمان، فرماندهی انتظامی، مجموعه‌های اطلاعاتی و سایر نهادها، آماده‌ایم تا تحت فرمان ولی‌فقیه، در برابر هر تهدیدی با صلابت بایستیم.