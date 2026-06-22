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فرمانده انتظامی بهاباد: در بازرسی از یک مغازه در این شهرستان، انواع سیگار خارجی قاچاق کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا غنی پور گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با اطلاع از فروش کالای دخانی خارجی توسط فردی در یک مغازه، با هماهنگی قضایی به محل موردنظر مراجعه و اقدام به بازرسی کردند.
وی افزود: در بازرسی انجام شده از این مغازه بیش از ۱۰۸ بسته معسل و ۲۹۰۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف شد.
فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قانونی معرفی شد.