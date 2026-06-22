۱۵ مدیر و کارمند با ۷۷۰ میلیارد ریال به جرم اختلاس و هشت نفر با جرم دریافت رشوه ۹۰۰ میلیارد ریالی در کرمان بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان؛ بازرس کل قضایی استان کرمان در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه،با اشاره به مدیران و کارمندان دستگیر شده به جرم اختلاس و اخذ رشوه در سال جاری، ادامه داد : افرادی در اداره راه و شهرسازی بافت، مدیر املاک شهرداری جیرفت، شهردار محی‌آباد و رییس شورای اسلامی شهر سیرجان از جمله این افراد هستند.

دادخدا سالاری ادامه داد: ۱۶ نفر با بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال تضییع اموال بیت‌المال، یک مورد گزارش خلاف و یک مورد خیانت در امانت، چهار مورد هم تصدی بیش از یک شغل و ۷۶ میلیارد ریال تحصیل مال از طریق نامشروع نیز در استان داشته‌ایم.

وی درباره اقدامات قرارگاه نظارتی استان در حفظ اشتغال هزاران نفر و احیای تولید، نقش رسانه‌ها را به عنوان «توپخانه مطالبه‌گری» در پیشبرد اصلاحات و سالم‌سازی فضای اجرایی استان حیاتی خواند و از مدیران خواست تا با مسئولیت‌پذیری در جذب اعتبارات و حل مشکلات مردم، از ترک فعل‌های مدیریتی پرهیز کنند.

بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در انعکاس مشکلات جامعه افزود: بخشی از اقدامات پارسال، حاصل گزارشگری و انتقال معضلات خبرنگاران و رسانه‌ها به دستگاه‌های نظارتی بود.

بازرس کل قضایی استان کرمان، تأکید کرد: رسانه‌ها نباید فقط به انتشار خبر اکتفا کنند، بلکه باید در مسیر ساختن جامعه‌ای متعالی و متناسب با شأن مردم فرهیخته و پرافتخار استان کرمان گام بردارند.

سالاری تصریح کرد: اولویت صدور «گزارش‌های اصلاحی» است؛ بدین معنا که به محض مشاهده انحراف، به مدیر مربوط هشدار داده می‌شود تا پیش از آسیب به بیت‌المال یا خروج فرد از چرخه مدیریت، مسیر اصلاح شود.

وی افزود: در صورت ترتیب اثر ندادن دستگاه یا مدیری به گزارش‌های اصلاحی، گام بعدی صدور اخطاریه و در نهایت در صورت استمرار تخلف، معرفی به مراجع قضایی و درخواست انفصال از خدمت است.

بگفته بازرس کل قضایی استان کرمان همچنین ابطال مصوبات مغایر با قانون و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در آرای خلاف شرع، از دیگر ابزارهای بازرسی برای صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال است.