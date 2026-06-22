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دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: ۹۰ درصد پرونده اغتشاشات دیماه در دادسرا مختومه شده و هم اکنون در دادگاه انقلاب، کیفری و در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سیدجواد ایلالی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: تعداد کمی از افرادی که به جرم محاربه و اتهام به شهادت رساندن افراد دستگیر شده بودند، هماکنون در بازداشت هستند.
وی افزود: پیش بینی میشود تا ۶ ماهه امسال همه پروندههای کودتای دیماه ۱۴۰۴ رسیدگی و مختومه شود.
ایلالی با بیان اینکه ۶ پرونده قضایی برای مدیران در استان سال گذشته تشکیل شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد، ادامه داد: به برخی از اتهامات مقامات و مدیران استانی در مرکز استان رسیدگی میشود برخی هم در صلاحیت تهران است که بررسی میشود و عادلانه رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در خراسان شمالی اکثر مدیران پاکدست هستند و معدود افرادی که مشخص شده به پروندشان رسیدگی شده و پروندههایی در ادارات منابع طبیعی و شهرداری رسیدگی شده و در مرحله اجرایی است.
دادستان بجنورد گفت: ۲ طلا فروش معروف بجنوردی با ۳ هزار شاکی خصوصی و حدود ۵ هزار میلیارد تومان طلب مردمی همچنان بازداشت هستند و ۴ مغازه آنها بین میدان شهید تا چهارراه مخابرات همچنان مهر و موم است.
سیدجواد ایلالی: این پرونده در دو جنبه حقوقی و کیفری در حال رسیدگیست و برای این موضوع ۱۴۰۰ پرونده در دستگاه قضایی ایجاد شده توقیف اموال، ممنوع الخروجی و مسدودی حساب هایشان انجام شده دادخواست ورشکستگیشان هم در شعبه ۸ حقوقی در حال بررسی است.