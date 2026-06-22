به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه غالبا نیمه ابری تا ابری و با بارش‌های پراکنده همراه خواهد بود.

نوروزیان با اشاره به اینکه این شرایط جوی تا اواخر وقت فردا سه شبه در استان تداوم دارد افزود: فردا سه شنبه غالبا مناطق غربی استان بارانی است.

وی گفت: از اواخر وقت سه شنبه جو استان پایدار می‌شود و چهارشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطر نشان کرد: دیروز رینه و دشت ناز ساری با ۳۳ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز ارتفاعات رینه آمل با ۱۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته نوروزیان دریا تا ظهر فردا مواج است و برای فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.