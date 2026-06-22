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رئیس دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انستیتو مطالعات اقتصاد جهانی و روابط بینالملل آکادمی علوم روسیه بر گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی دو کشور تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در چارچوب برنامهریزی و هماهنگیهای انجامشده مدیریت همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه، سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، به همراه ابطحی، قائممقام رئیس دانشگاه در امور بینالملل، در حاشیه سفر به روسیه برای شرکت در اجلاس شبکه دانشگاهی سازمان همکاری شانگهای، از انستیتو مطالعات اقتصاد جهانی و روابط بینالملل آکادمی علوم روسیه در مسکو بازدید کردند.
در این بازدید، هیأت دانشگاه شهید بهشتی با فئودور ویتالوفسکی، رئیس این انستیتو، دیدار و درباره زمینههای گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی میان دو کشور گفتوگو کردند.
محور اصلی این نشست، بررسی سازوکار تشکیل «کارگروه گفتوگوی متخصصان و استادان دانشگاههای ایران و روسیه» بود؛ کارگروهی که در راستای برنامههای مشترک دو دولت برای توسعه تعاملات علمی و تبادل تجربیات میان نخبگان و دانشگاهیان دو کشور پیشبینی شده است.
بر اساس توافقات صورتگرفته در اردیبهشت پارسال، مقرر شده است روند توسعه همکاریها و ارتباطات علمی میان دانشمندان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از طریق نمایندگان تعیینشده از سوی دو کشور و با مشارکت کارگروههای تخصصی مرتبط دنبال شود.
بر این اساس، از سوی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سیدمحمودرضا آقامیری و از سوی دولت فدراسیون روسیه، فئودور ویتالوفسکی مسئولیت راهبری و پیگیری این همکاریها را بر عهده خواهند داشت.