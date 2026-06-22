به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۵۰.۷ کیلومتر در ویلارز سور اولون برگزار شد، به این شرح است:

۱- تادی پوگاچار از اسلوونی - تیم الامارات ۴:۱۲:۲۴ ساعت

۲- لنی مارتینز از فرانسه - ویکتوریوس ۷ ثانیه اختلاف

۳- بارت لِمِن از هلند - ویسما ۱:۳۳ دقیقه اختلاف

* رده بندی کلی و پایانی توردوسوئیس:

۱- تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات ۱۵:۰۸:۴۳ ساعت (قهرمان)

۲- ریکارد کاراپاس از اکوادور - ایزی پست ۶:۳۲ دقیقه اختلاف

۳- ماتیاس واچک از چک - لیدل ترک ۶:۵۳ دقیقه اختلاف

- در تاریخ توردوسوئیس که از سال ۱۹۳۳ برگزار می‌شود، پاسکوآله فورنارا از ایتالیا با ۴ قهرمانی در رده ۵۰ قرن گذشته میلادی همچنان رکورد دار است. مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.