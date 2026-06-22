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مرحله پنجم و پایانی هشتاد و نهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جاده توردوسوئیس از سری تور جهانی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۵۰.۷ کیلومتر در ویلارز سور اولون برگزار شد، به این شرح است:
۱- تادی پوگاچار از اسلوونی - تیم الامارات ۴:۱۲:۲۴ ساعت
۲- لنی مارتینز از فرانسه - ویکتوریوس ۷ ثانیه اختلاف
۳- بارت لِمِن از هلند - ویسما ۱:۳۳ دقیقه اختلاف
* رده بندی کلی و پایانی توردوسوئیس:
۱- تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات ۱۵:۰۸:۴۳ ساعت (قهرمان)
۲- ریکارد کاراپاس از اکوادور - ایزی پست ۶:۳۲ دقیقه اختلاف
۳- ماتیاس واچک از چک - لیدل ترک ۶:۵۳ دقیقه اختلاف
- در تاریخ توردوسوئیس که از سال ۱۹۳۳ برگزار میشود، پاسکوآله فورنارا از ایتالیا با ۴ قهرمانی در رده ۵۰ قرن گذشته میلادی همچنان رکورد دار است. مسابقات در سال ۲۰۲۰ به علت شیوع بیماری کرونا برگزار نشد.