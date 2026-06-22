مردم ورامین در صدوسیزدهمین تجمع شبانه خود، در پی شهادت رهبر انقلاب، با برگزاری مراسمی باشکوه و عاشورایی، بر ادامه مسیر مقاومت و ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سیزدهمین اجتماع شبانه مردم ورامین امروز در فضایی سرشار از اندوه و اراده برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن گرامیداشت مقام والای شهید رهبر، بر ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و حمایت مطلق از نظام جمهوری اسلامی تأکید کردند. این تجمع مردمی، نمادی از وفاداری تزلزل‌ناپذیر مردم ورامین به راه امام و رهبر در دوران پس از شهادت ایشان است.