پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از آغاز مرحله دوم پویش برکت آفتاب برای تأمین و راه اندازی پنلهای خورشیدی برای خانوادههای ایتام زیرپوشش این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: پویش برکت آفتاب با هدف ایجاد درآمدی پایدار برای خانوادههای ایتام و توانمندسازی اقتصادی آنان طراحی شده و در مرحله دوم اجرا، فرصتی ارزشمند برای مشارکت مردم نیکوکار در حمایت ماندگار از این خانوادهها فراهم کرده است.
عرب افزود: نصب نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس برای خانوادههای زیرپوشش، علاوه بر تأمین درآمد مستمر، به توسعه انرژیهای پاک و کاهش ناترازی انرژی در کشور نیز کمک میکند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: این پویش تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.
عرب افزود: مردم نیکوکار میتوانند کمکهای خود را از طریق کد دستوری #۰۵۶*۸۸۷۷* و یا با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ به این طرح اختصاص دهند.
وی همچنین از خیران و هماستانیها دعوت کرد برای دریافت اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه مشارکت در این پویش با شماره ۰۵۶۳۲۲۱۴۱۳۹ تماس بگیرند.