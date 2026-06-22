کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.

افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در هرمزگان، ۱ تیر

افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در هرمزگان، ۱ تیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور، گفت: امروز در مناطق دریایی وزش باد و در بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال رگبار باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی در سواحل و جزایر و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان با رشد ابر و احتمال رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا با وزش باد‌های جنوب شرقی متلاطم و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.

سی سی پور، خاطرنشان کرد: تداوم این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته پیش بینی می‌شود.