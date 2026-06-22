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مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرحی جدید برای دریافت نظرسنجی از مخاطبان در سامانه «مایمدیو» خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، دکتر روستایی در نشست خبری گفت: برای نخستینبار اولیا میتوانند با ورود به این سامانه، درباره موضوعاتی همچون آموزش مجازی، آزمونهای مجازی و نحوه ثبتنام دانشآموزان نظر خود را ثبت کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در چارچوب طرح مهر افزود: بازدیدهای صددرصدی از مدارس هیئتامنایی انجام شده و در دوره متوسطه اول نیز تقریباً همه مدارس در برخی استانها مورد بازدید قرار گرفتهاند؛ بهگونهای که در برخی مناطق، از بعضی مدارس تا دو بار بازدید شده است.
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش همچنین از برگزاری میزهای ارتباط مردمی با رویکرد تسهیلگری خبر داد و گفت: اولین تأکید به همکاران، تکریم مخاطبان است و در این مسیر، نگاه اقناعساز، پیشگیرانه و هدایتگرانه دنبال میشود.
روستایی تصریح کرد: اصلاح فرآیندها و تسهیلگری در ثبتنام دانشآموزان از مأموریتهای ویژه وزارت آموزش و پرورش در سال جاری است.
وی با اشاره به محورهای جشنواره شهید رجایی نیز گفت: یکی از این محورها روایت نصر و ایثار است که با توجه به فداکاریها و ایثار معلمان در دوران جنگ، مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در ادامه به آمار رسیدگی به شکایات اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار شکایت در سامانه رسیدگی به شکایات «مایمدیو» ثبت و بررسی شده است. همچنین از طریق سامانه سامد وابسته به نهاد ریاست جمهوری، سامانه سازمان بازرسی کل کشور با ۴ هزار و ۲۶۵ شکایت، و نیز میزهای خدمت با حدود ۱۸ هزار مورد شکایت و درخواست مردمی، رسیدگی انجام شده است.
وی افزود: در زمینه آزمون استخدامی نیز ۱۱ هزار و ۴۰ شکایت مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر سامانه فواد وابسته به سازمان اداری و استخدامی، در ۸ محور بهعنوان فوریتهای اداری فعال شده و در کمتر از ۳ ساعت به مخاطبان پاسخ میدهد.