به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان در جلسه مشترک شصت و سومین قرارگاه عملیاتی افتصادی و یکصد و هفتاد و نهمین کارگروه تنظیم بازار استان به تعیین مهلت ۴۸ ساعته برای اعلام کالا‌های تاثیرگذار بر معیشت مردم اشاره و جزئیات فرمول محاسباتی قیمت گوشت بر اساس وزن لاشه و نحوه احتساب ضایعات میوه را تشریح کرد.

امید شریفی افزود: تمامی اعضای ستاد در مدت ۴۸ ساعت آینده، بر اساس حوزه تخصصی و برآورد کارشناسی خود، لیستی از کالا‌های کلیدی که بیشترین تاثیر را روی روان و معیشت جامعه دارند، به دبیرخانه قرارگاه اقتصادی اعلام کنند.

وی گفت: در حوزه گوشت قرمز، مبنای محاسباتی جدیدی تعیین شده است؛ به طوری که رابطه قیمت دام زنده با قیمت گوشت مصرفی مشخص شده و مقرر شد وزن لاشه استحصال شده از یک دام زنده، مبنای محاسبه قرار گیرد که در این راستا وزن ۴۵ کیلوگرم گوشت برای لاشه استاندارد در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: پیش از این محاسبات بر پایه لاشه ۱۷.۵ کیلوگرمی انجام می‌شد.

شریفی گفت: خرده‌فروشان با مشکلاتی مانند ماندگاری کم و پلاسیدگی بار در کارتن‌ها رو‌به‌رو هستند، بنابراین برای اجرای عادلانه قیمت‌ها، مقرر شد هزینه این ضایعات و افت بار به صورت فاکتور شده در قیمت نهایی مصرف‌کننده لحاظ شود.