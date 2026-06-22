

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کادرفنی تیم فوتبال امید ایران اسامی ۲۸ بازیکن را برای حضور در اردو معرفی کرد که به شرح زیر است:

ادیب زارعی، میلاد کر، عرفان درویش عالی، محمد گندمی، علیرضا همایی فرد، سهیل صحرایی و فرزین معامله گری، سعید سحرخیزان، اسماعیل قلی زاده، ابوالفضل زمانی، کسری طاهری، آرمین عباسی، افشین صادقی، محمد امین حزباوی، یوسف مزرعه، قاسم لطیفی، ابوالفضل کوهی، پوریا لطیفی فر، پوریا شهرآبادی، مسعود محبی، مهدی گودرزی، ماهان صادقی، مهدی جعفری، سیدمهدی مهدوی، عباس کهریزی، یاسین جرجانی، نیما اندرز و رضا غندی پور.

اردوی تیرماه ملی پوشان کمتر از ۲۳ سال فوتبال ایران از ششم تا پانزدهم در مرکز ملی برگزار می‌شود. بازیکنان دعوت شده باید صبح شنبه خود را به کادر اجرایی و فنی تیم امید معرفی کنند.