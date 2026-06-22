جلسه ستاد شهرستانی مراسم تشییع، تدفین و یادبود قائد شهید امت، با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان، در محل فرمانداری شهرستان خاتم برگزار شد.

برگزاری جلسه ستاد شهرستانی مراسم تشییع، تدفین و یادبود قائد شهید در خاتم

برگزاری جلسه ستاد شهرستانی مراسم تشییع، تدفین و یادبود قائد شهید در خاتم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، تدفین و یادبود قائد شهید مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمادگی خود را برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده اعلام کردند.

فرماندار خاتم با تأکید بر ضرورت تکریم مقام شامخ شهدا به ویژه امام شهید و پاسداشت آرمان‌های والای آنان، بر همکاری، هم‌افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری مراسمی در شأن و منزلت قائد شهید تأکید کرد.

زارع با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات و پشتیبانی‌های مورد نیاز، خواستار اجرای دقیق وظایف محوله و هماهنگی کامل میان مجموعه‌های مسئول شد تا مراسم با نظم و باشکوه برگزار شود.

در پایان این نشست، بر اجرای دقیق مصوبات و تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان به منظور برگزاری هرچه بهتر مراسم یادبود و اعزام کاروان برای تشییع و تدفین قائد شهید تأکید شد.