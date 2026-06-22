مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: امروز شاخص کیفی هوا در شهرستان شوش در وضعیت ناسالم و قرمز و سه شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه اول تیر، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش ۱۵۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

وی افزود: همچنین هوای گتوند، شوشتر و مسجدسلیمان در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

عسکری در ادامه گفت: بر این اساس، هوای اهواز، اندیمشک، کارون، آبادان، خرمشهر، شادگان، بهبهان و آغاجاری در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. براساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.