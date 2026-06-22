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۳۰۵ کیلوگرم چوب قاچاق تاغ در محله خوراسگان اصفهان کشف و در این خصوص دو متهم دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان اصفهان در عملیاتی مشترک با عوامل انتظامی کلانتری خوراسگان، موفق به کشف و توقیف یک محموله قاچاق چوب تاغ شدند.
در این عملیات، مأموران یک دستگاه خودروی سواری پراید را که بهصورت غیرمتعارف برای حمل چوب قاچاق تجهیز شده بود، متوقف و بازرسی کردند.
در بازرسی از این خودرو، ۳۰۵ کیلوگرم چوب جنگلی تاغ کشف و توقیف شد.
خودروی متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل و دو متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.