به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان اصفهان در عملیاتی مشترک با عوامل انتظامی کلانتری خوراسگان، موفق به کشف و توقیف یک محموله قاچاق چوب تاغ شدند.

در این عملیات، مأموران یک دستگاه خودروی سواری پراید را که به‌صورت غیرمتعارف برای حمل چوب قاچاق تجهیز شده بود، متوقف و بازرسی کردند.

در بازرسی از این خودرو، ۳۰۵ کیلوگرم چوب جنگلی تاغ کشف و توقیف شد.

خودروی متخلفان توقیف و به پارکینگ منتقل و دو متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.