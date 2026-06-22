مراسم عزاداری هفتمین روز محرم به صورت برخط از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت: این مراسم امروز در شهرستان رودان از ساعت ۱۷ و پانزده دقیقه برگزار و از سیمای مرکز خلیج فارس پخش می‌شود.

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محسن رئیسی افزود: مراسم عزاداری هشتمین شب ماه محرم هم در روستای بیورج شهرستان بشاگرد به صورت برخط به روی آنتن می‌رود.

وی گفت: زمان پخش این مراسم ساعت ۱۹ و پانزده دقیقه است.