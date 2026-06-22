به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرضا در جلسه شورای ترافیک شهرستان گفت: برای فراهم کردن فضای مناسب برای جوانان موتور سوار و کاهش مشکلات ترافیکی در شهرضا، ساخت پیست موتورسواری در شهرستان ضروری است.

مرتضی شمس همچنین با اشاره به شناسایی ۶ نقطه حادثه خیز در شهرضا افزود: تاکنون ۲ نقطه رفع خطر شده است و ۴ نقطه دیگر نیز به زودی رفع خطر می‌شود.

ساخت سرعتگیر بر اساس اعلام کتبی شهروندان، بستن دسترسی‌های غیر مجاز میدان بسیج پس از پایان عملیات عمرانی و نصب تابلو‌های ترافیکی و ساخت پارکینگ در نقاط مختلف شهرستان از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.