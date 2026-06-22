مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت در یکصد و سیزدهمین اجتماع شبانه خود، در فضایی سرشار از غم و اندوه اما استوار در اراده، برای تجدید میثاق با راه شهید رهبر و ابراز پایبندی مطلق به نظام ولایت گرد هم آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سیزدهمین اجتماع شبانه مردم پاکدشت، امروز در پی شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگزار شد.

حاضران در این تجمع باشکوه که با حال و هوای عاشورایی و در میان بانرهای سیاه عزاداری برگزار گردید، ضمن ابراز اندوه عمیق خود، بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و وطن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای حماسی، اعلام داشتند که شهادت سیدالشهداء عصر حاضر، نه تنها باعث تزلزل، بلکه موجب تقویت اراده آنان در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌های انقلاب شده است. این تجمع مردمی، پیامی روشن از همبستگی مردم پاکدشت در برابر تهدیدات خارجی و حمایت بی‌قید و شرط از راه امام و رهبر بود.