ایران‌خودرو اعلام کرد: تمامی مالکان خودرو‌های ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا که از طرح تعویض قطعه محافظ سیستم گرمایشی استفاده نکرده‌اند، می‌توانند تا پایان تابستان با مراجعه به نمایندگی‌ها، این قطعه را به‌صورت کاملاً رایگان با نسخه‌ای مقاوم‌تر تعویض کنند.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ ایران‌خودرو در اقدامی پیشگیرانه و داوطلبانه، برنامه‌ای را برای جایگزینی قطعه محافظ سیستم گرمایشی در خودرو‌های مشمول آغاز کرده است. بر اساس این طرح، هدف از جایگزینی، استفاده از نسخه‌ای جدید و مقاوم‌تر از این قطعه است تا سطح حفاظت از سرنشینان در تمامی شرایط عملکردی و حتی در خودرو‌های با کارکرد بالا، تضمین شود.

بررسی‌های فنی این شرکت نشان داده بود که در برخی شرایط خاص، به‌ویژه در خودرو‌هایی که دارای عمر بالا یا سوابق تعمیرات غیراستاندارد هستند، احتمال آسیب به قطعه محافظ سیستم گرمایشی وجود دارد. با این حال، ایران‌خودرو تاکید کرد که این قطعه از بدو تولید مطابق با استاندارد‌های زمانی خود بوده است، اما در رویکرد جدید مدیریت، تصمیم گرفته بدون توجه به سال ساخت خودرو، مسئولیت ارتقای ایمنی آن را بر عهده بگیرد.

این طرح که شامل هزینه‌های قطعه و اجرت نصب به‌صورت کامل توسط ایران‌خودرو است، شامل تمامی خودرو‌های تولید شده در بیش از دو دهه گذشته می‌شود. با توجه به آغاز فصل سفر و افزایش دماس، ایران‌خودرو از مالکان مشمول خواسته است برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در مسیر‌های طولانی، مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

ایران‌خودرو همچنین اعلام کرد که این مرحله، آخرین فرصت اجرای گسترده این طرح خواهد بود و مالکان تا پایان تابستان مهلت بهره‌مندی از این خدمات رایگان را دارند. مشتریان علاقه‌مند می‌توانند برای استعلام وضعیت مشمول بودن خودروی خود و تعیین زمان مراجعه به نمایندگی‌های مجاز، به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو مراجعه کرده یا با شماره ۰۹۶۴۴۰ تماس حاصل کنند.