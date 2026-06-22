معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم از اول تیر و پایه دهم از ۲۷ تیر ۱۴۰۵ خبر داد

آغاز ثبت‌نام پایه هفتم از اول تیر و پایه دهم از ۲۷ تیر در مدارس کرمان

آغاز ثبت‌نام پایه هفتم از اول تیر و پایه دهم از ۲۷ تیر در مدارس کرمان



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم در مدارس متوسطه اول از اول تا هفتم تیرماه انجام می‌شود.

ابوالحسن خسروشاهی افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم دارای اولویت «الف» از ۲۷ تیر تا ۱۰ مرداد و دانش‌آموزان دارای اولویت «ب» از ۱۱ مرداد تا پایان شهریور خواهد بود.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام اولیه ورودی‌های پایه‌های هفتم و دهم فقط از طریق سامانه my.medu.ir انجام می‌شود، از اولیا خواست اطلاعات هویتی و سکونتی خود را در این سامانه تکمیل کنند.

خسروشاهی همچنین گفت: ثبت‌نام دانش‌آموزان میان‌پایه (هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم) پس از اعلام نتایج امتحانات به صورت خودکار در سامانه سیدا انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری اولیا نیست، مگر در صورت درخواست انتقال یا تغییر مدرسه.