مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان چناران در استان خراسان رضوی از رصد و تشدید برخورد با تور‌های گردشگری بدون مجوز و و ساماندهی واحد‌های اقامتی غیرمجاز در مناطق گردشگری چناران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با پلیس اماکن، مقرر شد واحد‌های اقامتی فاقد مجوز تا ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۵ با مراجعه حضوری به میراث فرهنگی شهرستان، برای تشکیل پرونده واحد اقامتی اقدام نمایند.

محمد طاهریان مقدم افزود: با افرادی که تا تاریخ مقرر به این اداره جهت پیگیری مجوز، اقدام نکنند با همکاری اداره اماکن شهرستان نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

وی از برخورد جدی با تور‌های گردشگری یک روزه بدون مجوز خبر داد و تاکید کرد: شناسایی و پایش این تور‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط در دستورکار قرار گرفت.

طاهریان مقدم، با اشاره به ضرورت فعالیت قانونی در حوزه گردشگری تصریح کرد: تمامی تورگردانانی که چناران را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب می‌کنند و قصد برگزاری تور‌های یک روزه در این شهرستان را دارند، باید از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز، نسبت به دریافت مجوز‌های لازم اقدام کنند.

وی عنوان کرد: فعالان و تورگردانان حوزه گردشگری می‌توانند با طی مراحل قانونی مجوز خود را از اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دریافت کنند.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چناران از مسافرین و گردشگرانی که به صورت تور‌های یک روزه قصد عزیمت به شهرستان چناران را دارند، خواست تا از دفاتر خدمات گردشگری دارای مجوز اقدام نمایند.