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سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با بهرهگیری از مدلهای زیستی موجود در طبیعت، طرح پیشران توسعه «کشت دیم گیاهان مرتعی بومی با ارزش اقتصادی» را در اراضی زراعی استان تثبیت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این طرح با الهام از چرخه حیات گیاهان خودرو در مراتع استان تدوین شده است؛ گیاهانی که با حداقل بارش، محصول اقتصادی تولید کرده و از ارزش دارویی، علوفهای و صنعتی بالایی برخوردارند. اکنون این ظرفیت طبیعی به اراضی کشاورزی منتقل شده تا زمینهایی که به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی از چرخه تولید خارج شده بودند، مجدداً به عرصه تولید بازگردند و برای بهرهبرداران ایجاد درآمد پایدار کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تشریح این رویکرد نوآورانه اظهار داشت: در یزد آموختهایم که باید با طبیعت همصدا شویم. مشاهده رشد گیاهان ارزشمند و اقتصادی در دل مراتع استان بدون هیچگونه آبیاری، این ایده را تقویت کرد که میتوان با انتقال این الگو به زمینهای زراعی، مدل «کشاورزی دیم بومی» را احیا و به یک فرصت اقتصادی تبدیل کرد.
عباس حاجی حسینی با تأکید بر صرفه اقتصادی این طرح افزود: در این مدل، هزینههای تولید به حداقل میرسد؛ چراکه نیاز به آبیاری، کود شیمیایی و نهادههای پرهزینه وجود ندارد. از سوی دیگر، گونههای مرتعی بومی به دلیل مقاومت ژنتیکی بالا در برابر تنش خشکی، محصولی با کیفیت، سالم، ارگانیک و دارای بازارپسندی مناسب در حوزه گیاهان دارویی، علوفهای و صنایع فرآوری تولید میکنند که ارزش افزوده قابل توجهی برای کشاورزان به همراه دارد.
وی اظهار داشت: تجربه موفق سالهای اخیر نشان داده است که اراضی کشاورزی رهاشده در مناطق کمباران، ظرفیت تبدیل شدن به مزارع اقتصادی کشت دیم گیاهان مرتعی را دارند. هدف ما ترویج این فرهنگ است که کشاورزی در استان یزد الزاماً به معنای مصرف آب نیست؛ بلکه با شناخت دقیق طبیعت و بهرهگیری از بارانهای فصلی، میتوان تولید ثروت کرد، اشتغال ایجاد نمود و همزمان حافظ منابع آب و ذخایر ژنتیکی استان بود.