رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در تعدادی از معابر منتهی به پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، گفت: بررسی آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور نشان می‌دهد ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران از محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین در محدوده وردآورد نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در آزادراه ساوه ـ تهران، از محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران، تردد خودرو‌ها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد:گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که در محور شهریار ـ تهران نیز ترافیک در برخی مقاطع به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی از رانندگان خواست، با توجه به بارش باران در محور‌های شمالی و حجم تردد در مسیر‌های منتهی به تهران، ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و از هرگونه شتاب‌زدگی و رفتار‌های پرخطر در رانندگی پرهیز کنند.