به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول مرکز خدمات کشاورزی بخش قهدریجان گفت: پیش‌بینی می‌شود کشاورزان منطقه امسال حدود ۷۵۰ تن جو و ۲ هزار و ۲۰۰ تن گندم برداشت کنند.

سعید شکرانی افزود: گندم تولیدی کشاورزان به صورت خرید تضمینی و بر اساس نرخ‌های مصوب از بهره‌برداران خریداری می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر خشکسالی‌های پیاپی و تنش آبی بر بخش کشاورزی منطقه گفت: کمبود منابع آبی در سال‌های اخیر بر عملکرد کشتزار‌های غلات تأثیرگذار بوده و موجب کاهش تولید در برخی زمین‌های کشاورزی شده است.

وی همچنین از آماده‌سازی زمین‌های کشاورزی برای کشت دوم خبر داد و افزود: با بازگشایی زاینده‌رود، حدود ۶۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه برای کشت محصولاتی همچون ذرت علوفه‌ای، ماش، کرفس، چغندر و شلغم آماده می‌شود.

بخش قهدریجان علاوه بر تولید غلات، یکی از مناطق مهم تولید پیاز در استان اصفهان به شمار می‌رود.