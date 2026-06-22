تأمین مالی و تسریع در تکمیل بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم از مطالبات مهم حوزه سلامت استان در نشست مشترک مسئولان استانی و بانک مرکزی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روند تأمین منابع مالی و تکمیل بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم در نشستی با حضور مسئولان استان و مدیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی شد؛ فاز نخست این طرح قرار است تا سه ماه آینده آماده ارائه خدمات شود.

در این نشست، با توجه به نقش این مرکز درمانی در توسعه زیرساخت‌های سلامت استان و افزایش ظرفیت ارائه خدمات درمانی، راهکار‌های تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده پروژه و تأمین اعتبارات مورد نیاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح درمانی برای پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد حوزه سلامت استان تأکید شد.

بیمارستان هزار تختخوابی خاتم قم از پروژه‌های مهم درمانی کشور به شمار می‌رود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فاز نخست آن تا حدود سه ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.