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مدیرعامل توانیر با اشاره به وضع تأمین برق در سال جاری گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته شرایط بهتری را تجربه کردیم و میزان محدودیتهای اعمالشده در تمامی تعرفهها ۶۸ درصد کمتر از سال گذشته بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله داد،مدیرعامل شرکت توانیر در نشست خبری این شرکت با اشاره به شرایط دشوار صنعت برق کشور در ماههای گذشته اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۲ هزار نقطه از شبکه برق کشور مورد اصابت قرار گرفت و حدود ۴ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در بخشهای عمومی و عمدتاً خصوصی از مدار خارج شد که این موضوع در آغاز فصل تابستان محدودیتهایی را در تأمین برق ایجاد کرد.
وی افزود: با وجود گستردگی خسارتها، کارکنان صنعت برق در سراسر کشور با تلاش و فداکاری، پایداری شبکه را حفظ کردند و میانگین خاموشیها به کمتر از ۵۵ دقیقه رسید.
مدیرعامل توانیر با اشاره به وضعیت تأمین برق در سال جاری گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته شرایط بهتری را تجربه کردیم و میزان محدودیتهای اعمالشده در تمامی تعرفهها ۶۸ درصد کمتر از سال گذشته بود. در حالی که سال گذشته در فصل بهار حدود ۲ میلیارد کیلووات ساعت محدودیت اعمال شد، این رقم امسال به حدود ۶۰۰ میلیون کیلووات ساعت کاهش یافته است.
وی تأکید کرد: تلاش میکنیم با اجرای برنامههای پیشبینیشده برای تابستان، وضعیت مطلوبی در تأمین برق کشور داشته باشیم.
مدیرعامل توانیر با اشاره به توسعه ظرفیت تولید برق کشور گفت: ظرفیت نیروگاهی کشور از مرز ۱۰۰ هزار مگاوات عبور کرده است که از این میزان، بیش از ۵ هزار و ۲۵۰ مگاوات به نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاص دارد و ظرفیت این بخش رشد سه برابری را تجربه کرده است.
وی افزود: حتی در شرایط جنگ نیز پروژههای توسعهای صنعت برق متوقف نشد و یک هزار و ۴۸۰ کیلومتر مدار خط انتقال و فوقتوزیع به شبکه برق کشور افزوده شد.
مدیرعامل توانیر با تأکید بر لزوم کاهش تصدیگری دولت در حوزه برق اظهار کرد: باید زمینه خرید و فروش مستقیم برق میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان فراهم شود. در حال حاضر نزدیک به یک هزار و ۵۵۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک برق خود را بهطور مستقیم در تابلوی آزاد عرضه میکنند.
وی ادامه داد: توسعه بازارهای برق و حذف واسطهگری، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش میدهد و امکان تأمین مطمئن برق مورد نیاز مصرفکنندگان را فراهم میکند.
مدیرعامل توانیر با اشاره به برنامههای عبور از اوج بار تابستان گفت: ۱۴ مگاپروژه برای عبور از اوج بار تعریف شده بود که بخش عمده آنها در ماههای ابتدایی سال به اجرا درآمد و تکمیل شد.
وی افزود: ظرفیتهای قانونی مناسبی نیز برای توسعه صنعت برق فراهم شده است. بر اساس قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، صنایع موظف به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه هستند که این طرحها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه هماکنون حدود ۴ هزار مگاوات ظرفیت عرضه برق در تابلوهای آزاد، سبز و بهینهسازی بازار برق وجود دارد، گفت: صنایعی که خواهان برق بدون محدودیت هستند میتوانند نیاز خود را از این بازارها تأمین کنند.
وی درباره مدیریت مصرف برق نیز اظهار کرد: با وجود رشد مصرف، برنامههای مناسبی برای کنترل تقاضا تعریف شده است و برای عبور موفق از دوره اوج مصرف، باید حدود ۵ درصد از تقاضای برق کشور کاهش یابد.
مدیرعامل توانیر با قدردانی از همکاری مردم در اجرای پویش ۲۵ درجه گفت: همراهی و اعتماد مردم نقش مهمی در مدیریت مصرف داشته است. در صورت تداوم مدیریت بهینه مصرف، امکان کاهش بار غیرضروری شبکه که به حدود ۳۰ هزار مگاوات میرسد، وجود خواهد داشت. بخش قابل توجهی از این مصرف نیز مربوط به سیستمهای سرمایشی است.
وی افزود: توسعه هوشمندسازی شبکه و نصب کنتورهای هوشمند از دیگر برنامههای صنعت برق است. تاکنون بیش از ۶ میلیون کنتور هوشمند نصب شده که بیش از ۶۰ درصد مصرف برق کشور را پایش میکنند. همچنین صنایع، بخش کشاورزی و دستگاههای اجرایی نیز به این سامانهها مجهز شدهاند.
مدیرعامل توانیر با اشاره به الزامات مدیریت مصرف در دستگاههای اجرایی گفت: ادارات موظف هستند مصرف برق خود را ، به میزان ۳۰ درصد در ساعات اداری کاهش دهند. همچنین استفاده از مولدها و ژنراتورهای برق برای تأمین بخشی از نیاز ادارات تکلیف شده است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه بیش از ۷۵ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، اما حدود ۲۵ درصد مشترکان سهم نامتعارفی از مصرف برق کشور را به خود اختصاص دادهاند و بیش از ۲.۵ برابر الگو برق مصرف میکنند.
مدیرعامل توانیر افزود: برای مدیریت این دسته از مشترکان سه برنامه در دستور کار قرار دارد که نخستین آن صدور صورتحسابهای متناسب با میزان مصرف است. همچنین با استفاده از کنتورهای هوشمند، بیش از ۸۰ درصد مشترکان پرمصرف شناسایی و تحت پایش قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: در مرحله بعد، محدودیت و قطع برق مشترکان بسیار پرمصرف در دستور کار قرار میگیرد و حتی در صورت پرداخت هزینه برق نیز در صورت تداوم مصرف نامتعارف، اعمال محدودیت انجام خواهد شد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به اجرای طرح مهتاب برای مدیریت هوشمند مصرف برق گفت: در قالب این طرح، بازرسی از ویلاها و مناطق خوشنشین با هدف شناسایی انشعابهای غیرمجاز برق انجام میشود و تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار مورد تخلف و استفاده غیرمجاز از برق شناسایی شده است.
وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی، برخورد با متخلفان تشدید شده و سامانه ۶۱۲۱ برای دریافت گزارشهای مردمی درباره برقدزدی، دستکاری کنتورها و استفاده غیرمجاز از ماینرها راهاندازی شده است. برای گزارشهای مؤثر نیز پاداش متناسب در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل توانیر همچنین از پرداخت پاداش به گزارشدهندگان چاههای غیرمجاز دارای مصرف غیرقانونی برق خبر داد و گفت: برای گزارش این موارد، پاداشی بین ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومان پرداخت میشود.
وی با تأکید بر آثار منفی استفاده غیرمجاز از برق اظهار کرد: برداشت غیرقانونی برق علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه، موجب افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات برقی مشترکان و افزایش مشکلات تأمین برق میشود.
مدیرعامل توانیر با اشاره به برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: هفته گذشته در قالب یک طرح ضربتی در یکی از شهرکهای صنعتی، بیش از ۶۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد. بررسیها نشان داد حدود ۶۰ درصد مصرف برق آن شهرک مربوط به فعالیت ماینرها بوده است. این نوع مصرف غیرقانونی هیچ کمکی به اقتصاد و تولید کشور نمیکند و تنها موجب فشار بر شبکه برق و ایجاد مشکل در تأمین برق مشترکان میشود.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف برق و مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی گفت: برخی افراد در منازل و واحدهای تجاری از دستگاههای استخراج رمزارز استفاده میکنند که برای ساماندهی این بخش، پیشنهاد شده است این افراد در صورت اعلام فعالیت خود، به مدت یک سال از برخی محدودیتها معاف شده و برق مصرفی را با نرخ تمامشده پرداخت کنند.
وی افزود: از مجموع ۴۲ میلیون مشترک برق کشور، بخش عمدهای از مشترکان خوشحساب هستند، اما بخشی از مشترکان نیز بدهیهایی به صنعت برق دارند که مجموع آن به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به بخش صنعت است، اظهار کرد: وصول این مطالبات میتواند به توسعه زیرساختها و بهبود خدمات صنعت برق کمک کند.
وی درباره سیاستهای تعرفهای صنعت برق نیز گفت: مشترکانی که مصرف برق آنها بیش از ۲.۵ برابر الگوی تعیینشده باشد، در پلههای بالای مصرف بهتدریج برق را با نرخی نزدیک به قیمت تمامشده دریافت خواهند کرد.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: در مقابل، مشترکانی که بتوانند مصرف برق خود را دستکم ۱۰ درصد کاهش دهند، از مشوقها و تخفیفهای پیشبینیشده در قبوض برق بهرهمند خواهند شد.