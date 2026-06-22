به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دو کشور قطر و پاکستان به‌عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، در بیانیه‌ای مشترک به مباحث مطرح‌شده و توافق های صورت‌گرفته در این دور از مذاکرات اشاره کردند.

متن این بیانیه به‌شرح زیر است:

نخستین دور گفت‌و‌گو‌های سطح‌عالی در چارچوب «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» با مشارکت نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و دو طرف میانجی، یعنی دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان، در بورگن‌اشتوک سوئیس به پایان رسید.

روز نخست نشست دریاچه لوسرن در فضایی مثبت و سازنده برگزار شد. پیشرفت‌هایی امیدوارکننده حاصل شده است که از جمله آن می‌توان به ایجاد سازوکاری برای ادامه گفت‌و‌گو‌های فنی اشاره کرد.

بر مبنای یادداشت تفاهم، طرف‌ها با تشکیل یک «کمیته عالی» موافقت کردند که مسئولیت نظارت سیاسی بر روند میانجی‌گری را به‌عهده خواهد داشت. مذاکره‌کنندگان ارشد به‌طور منظم به کمیته عالی گزارش خواهند داد و هدایت کارگروه‌های متمرکز بر موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و نیز کارگروه نظارت و حل‌وفصل اختلافات را برای تضمین اجرای مؤثر یادداشت تفاهم و همچنین رسیدگی به سایر موضوعات به‌عهده خواهند داشت.

کمیته عالی بر سر یک نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف مدت ۶۰ روز به توافق رسیده است؛ امری که زمینه را برای آغاز فوری گفت‌و‌گو‌های فنی بیشتر فراهم می‌کند، افزون بر این، برای دوره زمانی مذکور در بند ۵ یادداشت تفاهم، یک خط ارتباطی میان طرف‌ها ایجاد شده است تا از بروز حوادث و سوءتفاهم‌ها جلوگیری شود و عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز تضمین گردد.

همچنین طرف‌ها با ایجاد یک «واحد کنترل منازعه» میان خود و جمهوری لبنان، با تسهیل‌گری میانجی‌ها، موافقت کردند تا پایبندی به توقف عملیات نظامی در لبنان مطابق با مفاد یادداشت تفاهم تضمین شود. گفت‌و‌گو‌های فنی درباره تمام موضوعات تا پایان هفته در مجموعه بورگن‌اشتوک ادامه خواهد یافت.

طرف‌های میانجی به تلاش‌های حداکثری خود ادامه خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات همچنان در فضایی سازنده پیش می‌رود و هدف دستیابی به یک توافق نهایی محقق شود.

دولت قطر و جمهوری اسلامی پاکستان مراتب قدردانی صمیمانه خود را از ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به‌سبب پایبندی مستمر آنان به دیپلماسی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه ابراز می‌کنند. طرف‌های میانجی همچنین از شرکا و متحدان به‌دلیل حمایت مستمر و مشارکت ارزشمندشان در روند جاری مذاکرات قدر دانی می‌نمایند.