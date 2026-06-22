به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، منزل شهید والامقام «حسن رزاقی» در روستای هریکنده بابل، امسال نیز همانند ۵۰ سال گذشته، میعادگاه عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) است.

مراسم عزاداری و روضه‌خوانی ماه محرم که بیش از نیم قرن است با همت و نیت خیر خانواده شهید رزاقی در منزل این شهید بزرگوار در روستای هریکنده برگزار می‌شود، امسال نیز با حضور پرشور اهالی روستا و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت برپا شد.

این سنت حسنه که دهه‌هاست در این خانه شهید به یادگار مانده، فراتر از یک مراسم مذهبی ساده، به نمادی از استقامت فرهنگی و پیوند قلبی مردم این دیار با آرمان‌های حسینی تبدیل شده است. خانواده شهید رزاقی با حفظ این سنت دیرینه، نه تنها یاد و نام شهید والامقام خود را زنده نگاه داشته‌اند، بلکه فضایی را برای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و معارف اهل‌بیت (ع) در میان نسل‌های مختلف روستا فراهم آورده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن بهره‌مندی از منبر وعاظ و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع)، یاد و خاطره شهید رزاقی و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.

این پایبندی به سنت ۵۰ ساله، نشان‌دهنده ارادت عمیق خانواده‌های شهدا به مسیر سرخ حسینی است؛ مسیری که با گذشت سال‌ها همچنان زنده و پویا در خانه‌های شهدا جریان دارد و به الگویی برای ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه تبدیل شده است.

حسینجانزاده گزارش می دهد.