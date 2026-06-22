پخش زنده
امروز: -
خانوادههای زندانی برای کاهش آسیبهای اجتماعی از حمایت ۴۷۹ میلیارد ریالی در استان اصفهان برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانواده، از ابتدای سال گذشته تاکنون یک هزار و ۵۸۴ خانواده، زیر پوشش خدمات انجمن حمایتی زندانیان قرار گرفتهاند.
سیدمحمد موسویان با اشاره به رشد درآمدهای پایدار انجمن افزود: از محل درآمدهای اختصاصی انجمن و نیز مشارکت خیران، کمکهای نقدی و غیرنقدی به خانوادههای نیازمند زیر پوشش را افزایش خواهیم داد.
وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۴۷۹ میلیارد ریال به خانواده زندانیان کمک شده که این حمایتها مواردی از جمله کمکهای نقدی، بستههای معیشتی، تعمیر و مرمت منزل، هزینههای درمان، اجاره و ودیعه مسکن، تأمین جهیزیه و کمکهزینه ازدواج، آزادی زندانیان، بهداشت و درمان، آموزش خانوادهها و سایر نیازهای ضروری را در بر میگیرد.
موسویان گفت: در چارچوب دوره تحول و تعالی نظام قضایی و سند تحول قضایی، رویکرد انجمن حمایت از زندانیان باید به سمت خودکفایی خانوادهها و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای گسترش خدمات حرکت کند.