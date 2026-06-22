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روایت همدلی ایرانیان از ورزشگاه تا خیابان

شب صد و سیزدهم تجمعات خیابانی شب ایستادگی، مقاومت و همدلی مردم غیور ایران بود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۰۹:۰۹
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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