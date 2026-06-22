مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری در نشست هماهنگی دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید استان گفت: معرفی شهدای شاخص چهارمحال و بختیاری در سطح ملی ضرورت دارد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، کمال اکبریان با تأکید بر اهمیت نقش شهرستان‌ها در برگزاری این رویداد فرهنگی و ارزشی گفت: رقابت اصلی کنگره میان ۱۲ شهرستان استان خواهد بود و ارزیابی شهرستان‌ها بر اساس کیفیت غرفه‌های نمایشگاهی، برنامه‌های فرهنگی و میزان مشارکت مردمی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه‌های کنگره از مهم‌ترین بخش‌های این رویداد به شمار می‌روند، افزود: غرفه‌های اختصاص‌یافته به شهرستان‌ها پس از برپایی به مدت مشخص مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و در نهایت شهرستان برتر معرفی و تجلیل می‌شود.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش‌بینی استقبال گسترده از کنگره شهدای استان گفت: انتظار می‌رود صد‌ها هزار نفر از مردم استان و میهمانان خارج از استان از نمایشگاه‌ها و برنامه‌های کنگره بازدید کنند؛ از این رو فرمانداران باید از هم‌اکنون برای ارتقای کیفیت غرفه‌ها و برنامه‌های فرهنگی برنامه‌ریزی کنند.