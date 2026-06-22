مردم شهرستان اسلامشهر در یکصد و سیزدهمین اجتماع شبانه خود، با برگزاری مراسمی در ابعاد گسترده، بر تداوم مسیر رهبری و حفظ ثبات نظام جمهوری اسلامی در پی شهادت رهبر انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای هم‌صدا، بر این نکته تأکید داشتند که پیوند میان مردم اسلامشهر و نهاد ولایت، پیوندی ناگسستنی است و شهادت ایشان، نقطه آغاز برای اتحاد بیشتر و تقویت جبهه مقاومت در برابر تهدیدات دشمن خواهد بود. این تجمع نشان داد که مردم اسلامشهر در دوران گذار، استوارترین پشتیبان آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند.