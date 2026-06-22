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فرمانده انتظامی استان یزد از کشف لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۱۵۶ میلیارد ریال در شهرستان مهریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس شهرستان مهریز با اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و فروش لوازم یدکی قاچاق خودروهای سنگین، مطلع شدند.
وی ادامه داد: ماموران، مکان دقیق نگهداری این کالاها را در یک مغازه در جاده اصلی مهریز شناسایی و پس از اخذ مجوز قضائی از محل بازدید کردند.
سردار نگهبان افزود: در بازرسی انجام شده ۱۱۵ قلم لوازم یدکی قاچاق مربوط به کولر درجا و یخچال خودروهای سنگین کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۱۵۶ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی استان تأکید کرد که در این خصوص یک متهم به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.