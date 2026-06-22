به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی دلیجان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ جعفر اسکینی گفت: در پی گزارشات مردمی مبنی بر ایجاد مزاحمت برخی از وسائل نقلیه متخلف در سطح شهر دلیجان و مکان‌های شلوغ و پر تردد، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس این قرار گرفت.

او افزود: مأموران با اجرای طرح‌های هدفمند از ابتدای خرداد تا کنون اقدام به توقیف ۱۲۳ دستگاه خودرو و ۵۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف در این شهرستان و انتقال آن‌ها به پارکینگ کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان با بیان این که امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، گفت: برخورد با وسائل نقلیه متخلف از مطالبات جدی مردم است و پلیس نیز مکلف به اجرای قانون و تأمین آرامش و امنیت شهروندان است.