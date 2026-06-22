به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته، یکشنبه، با آمریکا و با میانجی‌گران پاکستانی و قطری در فضای مجازی نوشت: میانجی‌گری خستگی‌ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد.

وی افزود: همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدودشده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.

عراقچی تأکید کرد: اولین آزمون واقعی؛ واحد رفع درگیری‌ها در لبنان.