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وزیر امور خارجه ایران در فضای مجازی نوشت: با تلاش میانجیگران قطر و پاکستان برخی داراییهای مسدودشده ایران آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته، یکشنبه، با آمریکا و با میانجیگران پاکستانی و قطری در فضای مجازی نوشت: میانجیگری خستگیناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفتهای بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد.
وی افزود: همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از داراییهای مسدودشده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.
عراقچی تأکید کرد: اولین آزمون واقعی؛ واحد رفع درگیریها در لبنان.