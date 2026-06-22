به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در نشستی برای بررسی مشکلات فرهنگیان شاهین شهر و میمه با حضور معاون برنامه ریزی وزیر آموزش و پرورش گفت: این طرح نیاز به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که بقیه آن به دلیل نبود محلی برای تخصیص بودجه دولتی باید از محل کمک خیران تامین شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: در این نشست همچنین تصویب شد ۱۰ واحد تجاری آموزش و پرورش میمه فعال تا از محل درآمد آن طرح عمرانی خدماتی فرهنگیان تامین مالی شوند.

وی افزود: رشد بیش از چهار درصدی جمعیت دانش آموزان یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در سفر علی فرهادی به شاهین شهر و میمه بررسی شد.